Stefanos Tsitsipas a mis fin au parcours de Daniel Evans, surprenant demi-finaliste. Dominateur et agressif (21 coups gagnants pour 15 fautes directes), le Grec n’a laissé aucune chance au Britannique (37e) en s’imposant 6-2, 6-3. Le sixième mondial n’a jamais été inquiété puisqu’il n’a pas concédé la moindre balle de break et perdu seulement dix points sur ses mises en jeu (trois en premières, sept en deuxièmes). Comme en 2019, il disputera la finale à Dubai, la onzième finale de sa carrière et la quatrième dans un ATP 500. Face à Gaël Monfils ou Novak Djokovic, il visera un premier trophée dans cette catégorie.

