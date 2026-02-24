Stefanos Tsitsipas était prévenu. En cas de défaite ce mardi face à Ugo Humbert, au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, il pouvait perdre gros en termes de points et de classement, lui qui était tenant du titre aux Émirats arabes unis.
Et cela n’a pas loupé puisque le Grec s’est incliné en deux sets, après 1h25 de jeu : 6–4, 7–5.
Allez Ugo ! 👏— ATP Tour (@atptour) February 24, 2026
Ugo Humbert takes out the reigning champion Tsitsipas to move into Round 2 ✌️#DDFTennis @DDFTennis pic.twitter.com/uzAuYe4BSo
33e joueur mondial cette semaine, Stefanos se retrouve virtuellement 42e au classement ATP et loin des places de têtes de séries lors des Masters 1000 et des Grands Chelems. Une terrible désillusion pour celui qui ne quittait quasiment plus le Top 10 depuis 2018.
Pour le Français, c’est une victoire ô combien importante après son élimination d’entrée à Doha. Il affrontera Andrey Rublev ou son compatriote, Valentin Royer, pour une place en quarts de finale.
Publié le mardi 24 février 2026 à 17:51