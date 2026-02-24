Accueil ATP ATP - Dubaï

Ugo Humbert enfonce Stefanos Tsitsipas

Thomas S
Stefanos Tsitsipas était prévenu. En cas de défaite ce mardi face à Ugo Humbert, au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, il pouvait perdre gros en termes de points et de clas­se­ment, lui qui était tenant du titre aux Émirats arabes unis.

Et cela n’a pas loupé puisque le Grec s’est incliné en deux sets, après 1h25 de jeu : 6–4, 7–5.

33e joueur mondial cette semaine, Stefanos se retrouve virtuel­le­ment 42e au clas­se­ment ATP et loin des places de têtes de séries lors des Masters 1000 et des Grands Chelems. Une terrible désillu­sion pour celui qui ne quit­tait quasi­ment plus le Top 10 depuis 2018. 

Pour le Français, c’est une victoire ô combien impor­tante après son élimi­na­tion d’en­trée à Doha. Il affron­tera Andrey Rublev ou son compa­triote, Valentin Royer, pour une place en quarts de finale. 

Publié le mardi 24 février 2026 à 17:51

