La semaine prochaine, deux tour­nois ATP 500 sont au programme, dont celui de Dubaï, avec notam­ment le retour de Daniil Medvedev aux affaires, lui qui a un titre et donc 500 points à défendre.

Le tirage est sort a été révélé ce 24 février, et pour le Russe, le premier tour sera déjà diffi­cile puis­qu’il affron­tera le néo‐Kazakh Alexander Schevchenko, auteur d’un gros début de saison.

Côté Français, Monfils et Humbert vont à nouveau s’af­fronter, quelques jours seule­ment après que la Monf’ ait surpassé le numéro un Français à Doha.

Enfin, Adrian Mannarino va tenter de prendre le rôle de Sinner, et de devenir le nouveau bour­reau de Botic Van de Zandschulp, déjà battu deux fois par l’Italien cette saison.

🔴 𝗧𝗜𝗥𝗔𝗚𝗘 ATP 500 DUBAI 🇦🇪



Début ce lundi.

A noter le duel inté­res­sant entre Murray et Shapovalov, et la poten­tielle entrée dans le tableau de Richard Gasquet, Arthur Cazaux et Luca van Assche, tous les trois au deuxième tour des qualifications !