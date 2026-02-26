Opposé à Jack Draper, le numéro 1 trico­lore a livré un très gros match confir­mant qu’il aime affronter des gros joueurs même si Jack est de retour d’une grosse bles­sure et qu’il a été loin des courts depuis un bout de temps.

Agressif, motivé, précis et concentré le Tricolore n’a rien lâché.

Arthur confirme qu’il est vrai­ment meilleur quand il chasse plutôt que l’in­verse. C’est ce rôle d’out­sider qui l’oblige à avoir plus d’au­dace et de créativité.