Vainqueur de Draper, Rinderknech se marre : « Ça va plutôt pas mal »

Par
Jean Muller
-
282

Opposé à Jack Draper, le numéro 1 trico­lore a livré un très gros match confir­mant qu’il aime affronter des gros joueurs même si Jack est de retour d’une grosse bles­sure et qu’il a été loin des courts depuis un bout de temps.

Agressif, motivé, précis et concentré le Tricolore n’a rien lâché. 

Arthur confirme qu’il est vrai­ment meilleur quand il chasse plutôt que l’in­verse. C’est ce rôle d’out­sider qui l’oblige à avoir plus d’au­dace et de créativité.

Ce succès lui permet donc de se quali­fier pour les 14 de finale où il va affronter Andrey Rublev qui a sorti Humbert en trois manches : (6−4, 6–7, 6–3). Andrey mène 3 à 0 face à notre trico­lore mais à chaque fois Arthur a vendu chère­ment sa peau.

Publié le jeudi 26 février 2026 à 10:05

