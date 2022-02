Qualifié en finale après être sorti des quali­fi­ca­tions et avoir dominé Djokovic et Shapovalov, Vesely vit un rêve éveillé. Face à Andrey Rublev, il aura sa chance pour le titre surtout s’il parvient à main­tenir le niveau affiché depuis quelques jours.

Comme il l’ex­plique, sa signa­ture est de faire tomber des ténors du circuit.

« C’est ma signa­ture de battre des grands joueurs, je l’ai toujours fait même si derniè­re­ment je suis tombé dans les 200 ou 300 meilleurs joueurs du monde. Parfois, je suis mon plus grand ennemi. C’est de plus en plus diffi­cile avec l’âge parce que vous avez l’im­pres­sion que vous auriez dû accom­plir des choses que vous n’avez pas faites »