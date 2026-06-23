Plombé par les blessures et descendu au 160e rang mondial, Jack Draper compte sur Andy Murray pour l’aider à remonter la pente.
Tombeur de Marcos Giron (86e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Eastbourne (6−4, 7–6), après plus de deux mois sans compétition, le Britannique n’a pas hésité à chambrer son nouveau coach lors de l’interview d’après‐match.
« Je ne l’ai pas encore appelé ‘sir’ et ça n’arrivera pas. Je suis vraiment reconnaissant envers Andy d’avoir choisi de m’aider et de vouloir m’aider. Aujourd’hui (lundi), c’était une performance un peu à l’image de ce qu’il faisait autrefois : une victoire moche (sourire). »
Jack Draper on having Andy Murray in his coaching box— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2026
« I haven’t called him ‘Sir’ yet. That’s not gonna happen 😂. Andy is truthfully one of my biggest inspirations…”
“Today’s performance was a bit like what he used to do, wining ugly » 😭😭😭 pic.twitter.com/zsfUOj8W9v
A noter qu’en huitièmes de finale, l’ex‐4e mondial affrontera son compatriote Jack Pinnington Jones (145e mondial).
Publié le mardi 23 juin 2026 à 09:11