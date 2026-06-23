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Draper, après son premier match avec Murray en coach : « C’est une victoire moche, un peu à l’image de ce qu’il faisait autrefois »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2022 -

Plombé par les bles­sures et descendu au 160e rang mondial, Jack Draper compte sur Andy Murray pour l’aider à remonter la pente. 

Tombeur de Marcos Giron (86e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Eastbourne (6−4, 7–6), après plus de deux mois sans compé­ti­tion, le Britannique n’a pas hésité à cham­brer son nouveau coach lors de l’in­ter­view d’après‐match. 

« Je ne l’ai pas encore appelé ‘sir’ et ça n’ar­ri­vera pas. Je suis vrai­ment recon­nais­sant envers Andy d’avoir choisi de m’aider et de vouloir m’aider. Aujourd’hui (lundi), c’était une perfor­mance un peu à l’image de ce qu’il faisait autre­fois : une victoire moche (sourire). »

A noter qu’en huitièmes de finale, l’ex‐4e mondial affron­tera son compa­triote Jack Pinnington Jones (145e mondial). 

Publié le mardi 23 juin 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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