Plombé par les bles­sures et descendu au 160e rang mondial, Jack Draper compte sur Andy Murray pour l’aider à remonter la pente.

Tombeur de Marcos Giron (86e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Eastbourne (6−4, 7–6), après plus de deux mois sans compé­ti­tion, le Britannique n’a pas hésité à cham­brer son nouveau coach lors de l’in­ter­view d’après‐match.

« Je ne l’ai pas encore appelé ‘sir’ et ça n’ar­ri­vera pas. Je suis vrai­ment recon­nais­sant envers Andy d’avoir choisi de m’aider et de vouloir m’aider. Aujourd’hui (lundi), c’était une perfor­mance un peu à l’image de ce qu’il faisait autre­fois : une victoire moche (sourire). »

Jack Draper on having Andy Murray in his coaching box



« I haven’t called him ‘Sir’ yet. That’s not gonna happen 😂. Andy is truth­fully one of my biggest inspi­ra­tions…”



“Today’s perfor­mance was a bit like what he used to do, wining ugly » 😭😭😭 pic.twitter.com/zsfUOj8W9v — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2026

A noter qu’en huitièmes de finale, l’ex‐4e mondial affron­tera son compa­triote Jack Pinnington Jones (145e mondial).