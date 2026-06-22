Le joueur britan­nique signe son retour à Eastbourne, et il est très attendu surtout après cette longue période d’ab­sence alors que Wimbledon débute lundi. Jack se dit prêt et il compte surtout sur Andy Murray pour avancer et rester positif.

« J’ai perdu beau­coup de confiance en mon corps au cours de la dernière année et le fait d’avoir quel­qu’un qui croit en vous est un atout consi­dé­rable. Notre rela­tion est très spéciale, et cela me donne un peu plus d’énergie, surtout en ce moment où je reviens et où j’ai besoin de cette énergie posi­tive autour de moi. Je ne sais pas comment les compé­ti­tions d’Eastbourne et de Wimbledon vont se dérouler en termes de victoires et de défaites. Je souhaite que cette période, où je parti­ci­pais aux tour­nées de façon inter­mit­tente et où je ne reve­nais que pour une ou deux semaines, soit désor­mais derrière moi. J’ai l’impression de pouvoir rede­venir le joueur que je veux être sur le terrain, ce qui est vrai­ment formi­dable après une année diffi­cile »