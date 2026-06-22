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Draper est enfin de retour et compte sur son nouveau coach : « J’ai perdu beau­coup de confiance en mon corps, j’ai donc besoin de l’énergie posi­tive d’Andy Murray »

Par
Laurent Trupiano
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Le joueur britan­nique signe son retour à Eastbourne, et il est très attendu surtout après cette longue période d’ab­sence alors que Wimbledon débute lundi. Jack se dit prêt et il compte surtout sur Andy Murray pour avancer et rester positif. 

« J’ai perdu beau­coup de confiance en mon corps au cours de la dernière année et le fait d’avoir quel­qu’un qui croit en vous est un atout consi­dé­rable. Notre rela­tion est très spéciale, et cela me donne un peu plus d’énergie, surtout en ce moment où je reviens et où j’ai besoin de cette énergie posi­tive autour de moi. Je ne sais pas comment les compé­ti­tions d’Eastbourne et de Wimbledon vont se dérouler en termes de victoires et de défaites. Je souhaite que cette période, où je parti­ci­pais aux tour­nées de façon inter­mit­tente et où je ne reve­nais que pour une ou deux semaines, soit désor­mais derrière moi. J’ai l’impression de pouvoir rede­venir le joueur que je veux être sur le terrain, ce qui est vrai­ment formi­dable après une année diffi­cile »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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