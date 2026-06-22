Le joueur britannique signe son retour à Eastbourne, et il est très attendu surtout après cette longue période d’absence alors que Wimbledon débute lundi. Jack se dit prêt et il compte surtout sur Andy Murray pour avancer et rester positif.
« J’ai perdu beaucoup de confiance en mon corps au cours de la dernière année et le fait d’avoir quelqu’un qui croit en vous est un atout considérable. Notre relation est très spéciale, et cela me donne un peu plus d’énergie, surtout en ce moment où je reviens et où j’ai besoin de cette énergie positive autour de moi. Je ne sais pas comment les compétitions d’Eastbourne et de Wimbledon vont se dérouler en termes de victoires et de défaites. Je souhaite que cette période, où je participais aux tournées de façon intermittente et où je ne revenais que pour une ou deux semaines, soit désormais derrière moi. J’ai l’impression de pouvoir redevenir le joueur que je veux être sur le terrain, ce qui est vraiment formidable après une année difficile »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 10:28