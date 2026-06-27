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Humbert va jouer sa 12ème finale : « Je suis très content de ce que je produis, de l’in­ten­sité que je mets et surtout, je prends beau­coup de plaisir »

Par
Laurent Trupiano
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Ugo s’éclate à Eastbourne. En demi‐finale, il a livré une solide partie pour se défaire de Jack Draper sur le retour et forcé­ment très encou­ragé par le public. De etour de bles­sure, Jack a posé des soucis au trico­lore, vain­queur en deux manches (7−5, 6–3)

 » Franchement, il jouait vrai­ment très bien, souli­gnait Humbert. Il était vrai­ment insup­por­table à jouer. Il sert bien, il est solide en revers, sa balle reste basse, et en coup droit, tu ne vois pas trop où il joue » a expliqué le Mosellan à nos confrères de l’Equipe.

Il faut dire que cette journée était vrai­ment parti­cu­lière pour Ugo qui fêtait ses 28 ans.

« Les gens ici sont super gentils, glisse‐t‐il. Ils me souhaitent mon anni­ver­saire toute la journée (rires). J’étais content de le passer ici. Je me suis dit que j’al­lais essayer de me faire mon cadeau à moi‐même. Être en finale, c’est vrai­ment cool. Je suis très content de ce que je produis, de l’in­ten­sité que je mets et surtout, je prends beau­coup de plaisir« 

Avec un ratio de 7 victoires pour 11 finales, Ugo Humbert qui affron­tera le Belge Zizou Bergs a les armes pour soulever son 8ème trophée.

Publié le samedi 27 juin 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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