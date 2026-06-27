Ugo s’éclate à Eastbourne. En demi‐finale, il a livré une solide partie pour se défaire de Jack Draper sur le retour et forcément très encouragé par le public. De etour de blessure, Jack a posé des soucis au tricolore, vainqueur en deux manches (7−5, 6–3)
» Franchement, il jouait vraiment très bien, soulignait Humbert. Il était vraiment insupportable à jouer. Il sert bien, il est solide en revers, sa balle reste basse, et en coup droit, tu ne vois pas trop où il joue » a expliqué le Mosellan à nos confrères de l’Equipe.
Il faut dire que cette journée était vraiment particulière pour Ugo qui fêtait ses 28 ans.
« Les gens ici sont super gentils, glisse‐t‐il. Ils me souhaitent mon anniversaire toute la journée (rires). J’étais content de le passer ici. Je me suis dit que j’allais essayer de me faire mon cadeau à moi‐même. Être en finale, c’est vraiment cool. Je suis très content de ce que je produis, de l’intensité que je mets et surtout, je prends beaucoup de plaisir«
Avec un ratio de 7 victoires pour 11 finales, Ugo Humbert qui affrontera le Belge Zizou Bergs a les armes pour soulever son 8ème trophée.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 09:45