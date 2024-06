S’il s’est imposé pour la troi­sième fois de sa carrière à Eastbourne (après 2019 et 2022), rempor­tant ainsi son 8e titre en carrière, Taylor Fritz a révélé après sa victoire en finale contre Max Purcell (6−4, 6–3) ne pas être tota­le­ment remis d’une bles­sure contractée à Roland‐Garros, sans en préciser la nature.

« Si je joue le meilleur tennis de ma vie sur gazon ? Non. Honnêtement, non. Je me suis blessé à Roland‐Garros et j’ai l’im­pres­sion d’être encore en conva­les­cence. Je n’ar­rive pas à me déplacer aussi vite que je le voudrais. Mais c’est pour cela que je suis ici, sur le gazon. Je peux m’en sortir tant que je sers bien », a déclaré l’Américain dans des propos rapportés par Eurosport UK.

A noter qu’il affron­tera Christopher O’Connell (76e) au premier tour à Wimbledon.