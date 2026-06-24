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Le grand favori du tournoi déclare forfait à cinq jours de Wimbledon

Par
Thomas S
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L’ATP 250 d’Eastbourne, déjà victime de nombreux forfaits, vient de subir le coup de grâce en perdant son double tenant du titre et grand favori du tournoi, Taylor Fritz.

Très certai­ne­ment émoussé après deux finales de suite dispu­tées à Stuttgart et Halle (toutes deux perdues contre Shelton et Tiafoe), l’ac­tuel 7e joueur mondial a décidé de jouer la carte de la prudence à cinq jours du début de Wimbledon. 

Si cela ne compen­sera pas la décep­tion des fans et des orga­ni­sa­teurs, l’Américain a tenu à s’ex­cuser dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. 

« Malheureusement, je dois déclarer forfait pour le tournoi d’Eastbourne cette année. J’ai attendu jusqu’à la fin de l’échauffement d’avant-match pour prendre cette déci­sion aujourd’hui, car je tenais vrai­ment à jouer. Ce n’est jamais une déci­sion facile à prendre pour moi, surtout lorsqu’il s’agit d’un tournoi qui compte tant pour moi. Ceux qui me connaissent savent que je déteste déclarer forfait. Eastbourne m’a offert certains de mes meilleurs souve­nirs sur le court, et le soutien que j’ai reçu des fans au fil des ans a été incroyable. C’est ce qui rend cette déci­sion si diffi­cile, mais avec Wimbledon qui approche à grands pas, je dois prendre la déci­sion qui me donnera les meilleures chances d’être à 100 % et prête à donner le meilleur de moi‐même. Même si je sais que c’est la bonne déci­sion, cela ne la rend pas moins déce­vante. Je suis vrai­ment désolée pour les fans, pour le tournoi et pour tous ceux qui avaient hâte de me voir jouer. Merci à Eastbourne de m’avoir toujours si bien accueillie, et j’espère revenir bientôt sur ces courts. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 15:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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