L’ATP 250 d’Eastbourne, déjà victime de nombreux forfaits, vient de subir le coup de grâce en perdant son double tenant du titre et grand favori du tournoi, Taylor Fritz.
Très certainement émoussé après deux finales de suite disputées à Stuttgart et Halle (toutes deux perdues contre Shelton et Tiafoe), l’actuel 7e joueur mondial a décidé de jouer la carte de la prudence à cinq jours du début de Wimbledon.
Si cela ne compensera pas la déception des fans et des organisateurs, l’Américain a tenu à s’excuser dans un long message publié sur ses réseaux sociaux.
Unfortunately, I have to withdraw from Eastbourne this year. I waited up until after the match warmup to make the decision today because I really did want to play. This is never an easy decision for me, especially when it involves a tournament that means so much to me. Anyone who… pic.twitter.com/tPAnkfatDr— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) June 24, 2026
« Malheureusement, je dois déclarer forfait pour le tournoi d’Eastbourne cette année. J’ai attendu jusqu’à la fin de l’échauffement d’avant-match pour prendre cette décision aujourd’hui, car je tenais vraiment à jouer. Ce n’est jamais une décision facile à prendre pour moi, surtout lorsqu’il s’agit d’un tournoi qui compte tant pour moi. Ceux qui me connaissent savent que je déteste déclarer forfait. Eastbourne m’a offert certains de mes meilleurs souvenirs sur le court, et le soutien que j’ai reçu des fans au fil des ans a été incroyable. C’est ce qui rend cette décision si difficile, mais avec Wimbledon qui approche à grands pas, je dois prendre la décision qui me donnera les meilleures chances d’être à 100 % et prête à donner le meilleur de moi‐même. Même si je sais que c’est la bonne décision, cela ne la rend pas moins décevante. Je suis vraiment désolée pour les fans, pour le tournoi et pour tous ceux qui avaient hâte de me voir jouer. Merci à Eastbourne de m’avoir toujours si bien accueillie, et j’espère revenir bientôt sur ces courts. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 15:01