L’ATP 250 d’Eastbourne, déjà victime de nombreux forfaits, vient de subir le coup de grâce en perdant son double tenant du titre et grand favori du tournoi, Taylor Fritz.

Très certai­ne­ment émoussé après deux finales de suite dispu­tées à Stuttgart et Halle (toutes deux perdues contre Shelton et Tiafoe), l’ac­tuel 7e joueur mondial a décidé de jouer la carte de la prudence à cinq jours du début de Wimbledon.

Si cela ne compen­sera pas la décep­tion des fans et des orga­ni­sa­teurs, l’Américain a tenu à s’ex­cuser dans un long message publié sur ses réseaux sociaux.

Unfortunately, I have to with­draw from Eastbourne this year. I waited up until after the match warmup to make the deci­sion today because I really did want to play. This is never an easy deci­sion for me, espe­cially when it involves a tour­na­ment that means so much to me. Anyone who… pic.twitter.com/tPAnkfatDr — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) June 24, 2026

« Malheureusement, je dois déclarer forfait pour le tournoi d’Eastbourne cette année. J’ai attendu jusqu’à la fin de l’échauffement d’avant-match pour prendre cette déci­sion aujourd’hui, car je tenais vrai­ment à jouer. Ce n’est jamais une déci­sion facile à prendre pour moi, surtout lorsqu’il s’agit d’un tournoi qui compte tant pour moi. Ceux qui me connaissent savent que je déteste déclarer forfait. Eastbourne m’a offert certains de mes meilleurs souve­nirs sur le court, et le soutien que j’ai reçu des fans au fil des ans a été incroyable. C’est ce qui rend cette déci­sion si diffi­cile, mais avec Wimbledon qui approche à grands pas, je dois prendre la déci­sion qui me donnera les meilleures chances d’être à 100 % et prête à donner le meilleur de moi‐même. Même si je sais que c’est la bonne déci­sion, cela ne la rend pas moins déce­vante. Je suis vrai­ment désolée pour les fans, pour le tournoi et pour tous ceux qui avaient hâte de me voir jouer. Merci à Eastbourne de m’avoir toujours si bien accueillie, et j’espère revenir bientôt sur ces courts. »