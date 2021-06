Gaël Monfils n’y arrive pas. Il a subi mercredi l’une des pires défaites de sa carrière contre le 283e mondial, Max Purcell, à Eastbourne. Sa deuxième défaite en deux matchs sur gazon après Halle la semaine dernière. Alors qu’il n’a gagné que deux petits matchs sur le circuit depuis fin février 2020, le Français bataille pour retrouver de la confiance, d’au­tant plus sur une surface qui ne lui a jamais vrai­ment réussi. Sous la houlette de Gunter Bresnik depuis janvier dernier, Gaël tente d’adopter un jeu plus agressif. Mais la tran­si­tion est diffi­cile, surtout à 35 ans…

« Il faut évoluer. De temps en temps, l’évo­lu­tion est possible. De temps en temps, elle est plus compli­quée, ça met un peu plus de temps, ça coince un peu. La mienne est un peu plus compli­quée mais je suis assez confiant. J’avance. Je prends les choses tran­quille­ment, je continue à travailler et j’es­père que ça paiera à un moment », avouait Gaël Monfils dans des propos rapportés par L’Equipe avant sa défaite à Eastbourne.