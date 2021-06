Il y a souvent quelques chose de saisis­sant chez Gaël Monfils quand il répond à une inter­view. C’est encore le cas ce matin sur le site de l’Equipe avec notre consoeur Sophie Dorgan.

Gaël découvre notam­ment que « Sur gazon, c’est un peu plus dur car ça se joue à chaque fois sur quelques points »…mais l’on sent aussi que le « garçon » n’est pas dans un état de confiance maximal : « Je sens que c’est un peu mieux à chaque fois. Mais même si ça va un peu mieux, quand tu arrives sur le match, il faut arriver à faire les bons choix pour atta­quer la bonne balle. Pas forcé­ment se mettre en stress. Savoir bien gérer les moments de doute sur certains plans tactiques. En jouant des matches et des matches, perdus ou gagnés, ça reviendra »…

Concernant sa propen­sion à bien jouer sur herbe, là aussi, il faut savoir lire entre les lignes : « Je veux me concen­trer sur des choses que je peux améliorer sur gazon comme essayer de mieux servir, être encore plus agressif sur le premier coup »

On aura une partie de la réponse ce mercredi puisque Gaël, tête de série 1 du tournoi jouera son 1er tour face à Max Purcell…283ème mondial…