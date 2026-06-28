Accueil ATP ATP - Eastbourne

Ugo Humbert à Zizou Bergs, qui l’a battu en finale : « On se voit à Wimbledon dans deux jours pour la revanche »

Par
Baptiste Mulatier
-
765

Ugo Humbert attendra pour remporter son huitième titre en carrière. 

Le Français a été battu en finale de l’ATP 250 d’Eastbourne par Zizou Bergs (3−6, 6–1, 6–4), qu’il retrou­vera au premier tour de Wimbledon. 

« J’aimerais féli­citer Zizou pour son premier titre. Bravo à toi et ton équipe. On se voit à Wimbledon dans deux jours pour la revanche (rires). Merci à tous pour l’or­ga­ni­sa­tion, aux ramas­seurs de balle. C’est un lieu idéal pour préparer Wimbledon. Merci aux suppor­ters égale­ment. Merci enfin à mon équipe, ma soeur, ma petite amie, je vous aime », a déclaré le Français, 30e mondial, lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite contre le 48e joueur mondial. 

La revanche aura lieu mardi !

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 14:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥