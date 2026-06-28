Ugo Humbert attendra pour remporter son huitième titre en carrière.
Le Français a été battu en finale de l’ATP 250 d’Eastbourne par Zizou Bergs (3−6, 6–1, 6–4), qu’il retrouvera au premier tour de Wimbledon.
« J’aimerais féliciter Zizou pour son premier titre. Bravo à toi et ton équipe. On se voit à Wimbledon dans deux jours pour la revanche (rires). Merci à tous pour l’organisation, aux ramasseurs de balle. C’est un lieu idéal pour préparer Wimbledon. Merci aux supporters également. Merci enfin à mon équipe, ma soeur, ma petite amie, je vous aime », a déclaré le Français, 30e mondial, lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite contre le 48e joueur mondial.
The moment @ZizouBergs captured the 🏆#LexusEastbourneOpen | @the_LTA pic.twitter.com/B1TZXsh0Og— ATP Tour (@atptour) June 28, 2026
La revanche aura lieu mardi !
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 14:53