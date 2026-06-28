Ugo Humbert attendra pour remporter son huitième titre en carrière.

Le Français a été battu en finale de l’ATP 250 d’Eastbourne par Zizou Bergs (3−6, 6–1, 6–4), qu’il retrou­vera au premier tour de Wimbledon.

« J’aimerais féli­citer Zizou pour son premier titre. Bravo à toi et ton équipe. On se voit à Wimbledon dans deux jours pour la revanche (rires). Merci à tous pour l’or­ga­ni­sa­tion, aux ramas­seurs de balle. C’est un lieu idéal pour préparer Wimbledon. Merci aux suppor­ters égale­ment. Merci enfin à mon équipe, ma soeur, ma petite amie, je vous aime », a déclaré le Français, 30e mondial, lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite contre le 48e joueur mondial.

La revanche aura lieu mardi !