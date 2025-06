Ce jeudi, Ugo Humbert s’est imposé en deux sets à Eastbourne face au Britannique Billy Harris : 7–6(4), 6–1. Qualifié pour sa 20e demi‐finale en carrière (6e sur gazon), le Français, 20e mondial, a exprimé sa satis­fac­tion au micro de L’Equipe.

« Ah ouais, 20 c’est un beau chiffre ! Je vais essayer de faire mieux qu’à Denbosch, ce serait bien (défaite face à Gabriel Diallo, 6–3, 7–6). À partir des demies et des finales, c’est ce qui me donne envie d’aller encore plus loin. Evans je l’ai joué aux Pays‐Bas, il joue bien sur gazon, il est chiant, le voir battre des bons joueurs ne m’étonne pas. C’est toujours le joueur à battre qui te renvoie toujours la balle de plus avec son slice, il vient au filet, il fait tout bien, c’est pas facile. Quant à Brooksby, je ne le connais pas trop, je me suis échauffé avec lui ici, on s’est joué une fois il y a assez long­temps (en 2022, à Bâle, victoire d’Humbert 6–1, 6–4), c’est un joueur assez atypique, qui sait faire plein de choses, amor­ties, slices, tu peux t’at­tendre à tout. Que ce soit l’un ou l’autre ça va être un bon match et une bonne prépa­ra­tion pour Wim’. J’étais venu pour enchaîner des matches, ce que j’ai fait donc quoi qu’il arrive je serai content, tout va bien ! »