Déjà demi‐finaliste la semaine dernière au Queen’s, Ugo Humbert se retrouve égale­ment dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Eastbourne, où il va affronter Jack Draper.

Plombé par les bles­sures et descendu au 160e rang mondial, Jack Draper n’a concédé aucun set pour ses trois premiers matchs avec Andy Murray en coach.

« C’est bien de le revoir sur le circuit (long­temps blessé, l’an­cien 4e mondial pointe au 160e rang actuel­le­ment), de le revoir en tournoi, c’est vrai­ment un super joueur. Sur gazon, il a l’air à l’aise, j’ai regardé son dernier match contre (Gabriel) Diallo, c’était vrai­ment pas mal. Je pense que ça va être un bon test et je suis content de jouer ce genre de match. Avant Wimbledon, c’est bien de se mesurer à ces gars‐là, à cette intensité‐là. Je vais me donner à fond et tout faire pour aller cher­cher la finale cette fois‐ci », a déclaré le Français dans des propos relayés par L’Equipe.