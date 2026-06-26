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Ugo Humbert, avant sa demi‐finale : « C’est bien de le revoir sur le circuit, de le revoir en tournoi, c’est vrai­ment un super joueur »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà demi‐finaliste la semaine dernière au Queen’s, Ugo Humbert se retrouve égale­ment dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Eastbourne, où il va affronter Jack Draper. 

Plombé par les bles­sures et descendu au 160e rang mondial, Jack Draper n’a concédé aucun set pour ses trois premiers matchs avec Andy Murray en coach. 

« C’est bien de le revoir sur le circuit (long­temps blessé, l’an­cien 4e mondial pointe au 160e rang actuel­le­ment), de le revoir en tournoi, c’est vrai­ment un super joueur. Sur gazon, il a l’air à l’aise, j’ai regardé son dernier match contre (Gabriel) Diallo, c’était vrai­ment pas mal. Je pense que ça va être un bon test et je suis content de jouer ce genre de match. Avant Wimbledon, c’est bien de se mesurer à ces gars‐là, à cette intensité‐là. Je vais me donner à fond et tout faire pour aller cher­cher la finale cette fois‐ci », a déclaré le Français dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 10:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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