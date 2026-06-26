Déjà demi‐finaliste la semaine dernière au Queen’s, Ugo Humbert se retrouve également dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Eastbourne, où il va affronter Jack Draper.
Plombé par les blessures et descendu au 160e rang mondial, Jack Draper n’a concédé aucun set pour ses trois premiers matchs avec Andy Murray en coach.
« C’est bien de le revoir sur le circuit (longtemps blessé, l’ancien 4e mondial pointe au 160e rang actuellement), de le revoir en tournoi, c’est vraiment un super joueur. Sur gazon, il a l’air à l’aise, j’ai regardé son dernier match contre (Gabriel) Diallo, c’était vraiment pas mal. Je pense que ça va être un bon test et je suis content de jouer ce genre de match. Avant Wimbledon, c’est bien de se mesurer à ces gars‐là, à cette intensité‐là. Je vais me donner à fond et tout faire pour aller chercher la finale cette fois‐ci », a déclaré le Français dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 10:55