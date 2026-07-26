Luca Van Assche est certai­ne­ment en train de réaliser la plus belle semaine de sa carrière, sur l’ATP 250 d’Estoril.

Qualifié en finale, sa première sur le circuit prin­cipal, après avoir notam­ment battu Andrey Rublev et son compa­triote Hugo Gaston, le Français de 22 ans a déclaré chez nos confrères de L’Équipe qu’il souf­frait d’une petite contrac­ture depuis le début de la semaine. Mais pas de quoi l’in­quiéter avant ce premier grand rendez‐vous face au Belge Alexander Blockx.

Vous en êtes à presque dix heures de tennis en quatre tours à Estoril, et on vous a vu vous masser en haut de la cuisse droite pendant certains chan­ge­ments de côté. Ça tire un peu ?

Oui, j’ai eu une petite contrac­ture depuis le début de la semaine, depuis le premier tour. Mais ça va, je faisais ça juste pour relâ­cher un petit peu, pour penser aussi un peu à autre chose et pas seule­ment au match. Sinon, physi­que­ment, ça va très bien. J’ai connu des matches déjà beau­coup plus longs, des semaines longues aussi. C’est quand même ma quatrième finale de l’année (à suivre sur Eurosport, dispo­nible sur L’Équipe), en comp­tant les Challengers. Je suis habitué à faire des longs tour­nois. Il n’y aura pas de problème pour dimanche.