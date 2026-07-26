Luca Van Assche est certainement en train de réaliser la plus belle semaine de sa carrière, sur l’ATP 250 d’Estoril.
Qualifié en finale, sa première sur le circuit principal, après avoir notamment battu Andrey Rublev et son compatriote Hugo Gaston, le Français de 22 ans a déclaré chez nos confrères de L’Équipe qu’il souffrait d’une petite contracture depuis le début de la semaine. Mais pas de quoi l’inquiéter avant ce premier grand rendez‐vous face au Belge Alexander Blockx.
Vous en êtes à presque dix heures de tennis en quatre tours à Estoril, et on vous a vu vous masser en haut de la cuisse droite pendant certains changements de côté. Ça tire un peu ?
Oui, j’ai eu une petite contracture depuis le début de la semaine, depuis le premier tour. Mais ça va, je faisais ça juste pour relâcher un petit peu, pour penser aussi un peu à autre chose et pas seulement au match. Sinon, physiquement, ça va très bien. J’ai connu des matches déjà beaucoup plus longs, des semaines longues aussi. C’est quand même ma quatrième finale de l’année (à suivre sur Eurosport, disponible sur L’Équipe), en comptant les Challengers. Je suis habitué à faire des longs tournois. Il n’y aura pas de problème pour dimanche.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 13:13