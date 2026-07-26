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Alerte pour Luca Van Assche avant sa première finale ? « J’ai eu une petite contrac­ture depuis le début de la semaine »

Par
Thomas S
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Luca Van Assche est certai­ne­ment en train de réaliser la plus belle semaine de sa carrière, sur l’ATP 250 d’Estoril.

Qualifié en finale, sa première sur le circuit prin­cipal, après avoir notam­ment battu Andrey Rublev et son compa­triote Hugo Gaston, le Français de 22 ans a déclaré chez nos confrères de L’Équipe qu’il souf­frait d’une petite contrac­ture depuis le début de la semaine. Mais pas de quoi l’in­quiéter avant ce premier grand rendez‐vous face au Belge Alexander Blockx. 

Vous en êtes à presque dix heures de tennis en quatre tours à Estoril, et on vous a vu vous masser en haut de la cuisse droite pendant certains chan­ge­ments de côté. Ça tire un peu ?
Oui, j’ai eu une petite contrac­ture depuis le début de la semaine, depuis le premier tour. Mais ça va, je faisais ça juste pour relâ­cher un petit peu, pour penser aussi un peu à autre chose et pas seule­ment au match. Sinon, physi­que­ment, ça va très bien. J’ai connu des matches déjà beau­coup plus longs, des semaines longues aussi. C’est quand même ma quatrième finale de l’année (à suivre sur Eurosport, dispo­nible sur L’Équipe), en comp­tant les Challengers. Je suis habitué à faire des longs tour­nois. Il n’y aura pas de problème pour dimanche.

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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