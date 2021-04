Tombeur de Frances Tiafoe ce lundi au premier tour du tournoi d’Estoril après une bataille de près de 3 heures de jeu (4–6, 7–6(6), 7–6(4), Kevin Anderson a même du sauver une balle de match dans le jeu décisif du deuxième set. Gêné par de nombreux soucis physiques ces derniers mois, le Sud‐Africain de 34 ans semble enfin de retour au plus haut niveau comme il l’a confié au site de l’ATP. Et Kevin n’a déci­dé­ment pas froid au yeux.

« Cela a été un match très impor­tant pour moi, j’ai encore une fois senti que je pouvais jouer du très bon tennis et même si j’avais perdu, j’au­rais été heureux malgré tout. Je pense que ce match pour­rait être un tour­nant dans ma saison, je suis sur la bonne voie pour revenir où je veux. Je sais que c’est très diffi­cile, mais je continue à jouer parce que je sais que si je suis en bonne forme physique, je peux me battre à nouveau pour remporter un Grand Chelem et des Masters 1000 », a déclaré le fina­liste le double fina­liste en Majeur.