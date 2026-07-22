Battu par l’Argentin Roman Andres Burruchaga (60e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Estoril (4−6, 6–4, 6–3), Stanislas Wawrinka a disputé le dernier match de sa carrière sur terre battue.
Coming through a battle 💪— Tennis TV (@TennisTV) July 21, 2026
Burruchaga defeats Wawrinka 6–4 4–6 6–3 and advances in Estoril#EstorilOpen pic.twitter.com/YvCAgetXtn
Une émotion forcément particulière pour le vainqueur de Roland‐Garros 2015 : « J’ai grandi sur terre battue. J’ai grandi en m’entraînant sur terre battue, en regardant des tournois sur terre battue. Ça a toujours été spécial pour moi. J’ai remporté le titre ici en 2013. C’était un titre spécial pour moi, le début de ma meilleure période, je pense. J’étais super heureux d’avoir cette opportunité de revenir une dernière fois. Je n’ai pas pu remporter la victoire aujourd’hui, mais j’ai encore reçu énormément de soutien. Merci. J’apprécie vraiment tout votre soutien. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 10:21