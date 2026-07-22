Battu par l’Argentin Roman Andres Burruchaga (60e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Estoril (4−6, 6–4, 6–3), Stanislas Wawrinka a disputé le dernier match de sa carrière sur terre battue.

Coming through a battle 💪



Burruchaga defeats Wawrinka 6–4 4–6 6–3 and advances in Estoril#EstorilOpen pic.twitter.com/YvCAgetXtn — Tennis TV (@TennisTV) July 21, 2026

Une émotion forcé­ment parti­cu­lière pour le vain­queur de Roland‐Garros 2015 : « J’ai grandi sur terre battue. J’ai grandi en m’entraînant sur terre battue, en regar­dant des tour­nois sur terre battue. Ça a toujours été spécial pour moi. J’ai remporté le titre ici en 2013. C’était un titre spécial pour moi, le début de ma meilleure période, je pense. J’étais super heureux d’avoir cette oppor­tu­nité de revenir une dernière fois. Je n’ai pas pu remporter la victoire aujourd’hui, mais j’ai encore reçu énor­mé­ment de soutien. Merci. J’apprécie vrai­ment tout votre soutien. »