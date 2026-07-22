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Battu au premier tour, Stan Wawrinka tourne une page impor­tante de sa carrière : « J’ai grandi sur terre battue, m’entraînant sur terre battue, en regar­dant des tour­nois sur terre battue »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par l’Argentin Roman Andres Burruchaga (60e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Estoril (4−6, 6–4, 6–3), Stanislas Wawrinka a disputé le dernier match de sa carrière sur terre battue. 

Une émotion forcé­ment parti­cu­lière pour le vain­queur de Roland‐Garros 2015 : « J’ai grandi sur terre battue. J’ai grandi en m’entraînant sur terre battue, en regar­dant des tour­nois sur terre battue. Ça a toujours été spécial pour moi. J’ai remporté le titre ici en 2013. C’était un titre spécial pour moi, le début de ma meilleure période, je pense. J’étais super heureux d’avoir cette oppor­tu­nité de revenir une dernière fois. Je n’ai pas pu remporter la victoire aujourd’hui, mais j’ai encore reçu énor­mé­ment de soutien. Merci. J’apprécie vrai­ment tout votre soutien. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 10:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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