Alejandro Davidovich Fokina, auteur d’un début de saison inté­res­sant sur terre battue (quart de fina­liste à Monte‐Carlo, contraint à l’abandon contre Tsitsipas), s’est débar­rassé en deux sets d’Ugo Humbert à Estoril (6–4, 6–4). Après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales, l’Espagnol a analysé sa victoire contre le Français avec honnêteté.

« C’était une rencontre très venteuse et je m’adapte très bien à ces condi­tions qui se sont répé­tées toute la semaine. Ugo n’est pas un joueur de terre battue, il a tendance à être plus à l’aise sur les courts rapides, notam­ment en inodor. Je savais que les longs rallyes pouvaient être en ma faveur. J’ai joué très calme­ment et je me retrouve en tant que joueur », a déclaré Davidovich Fokina en confé­rence de presse.