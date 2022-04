US Open cham­pion ? ☑️

Roland‐Garros fina­list ? ☑️☑️

Australian Open fina­list ? ☑️

ATP Finals fina­list ? ☑️☑️

Masters 1000 cham­pion ? ☑️

World No. 3 ? ☑️



A wild card for the 2022 Millennium Estoril Open ? ☑️



Dominic Thiem joins a star‐packed field 🔥@domithiem | @atptour pic.twitter.com/FGoP7hTCGT