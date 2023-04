Dominic Thiem semble enfin avoir passé un cap dans son jeu et sa confiance en celui‐ci.

Présent cette semaine sur l’ATP 250 d’Estoril où il s’est qualifié pour son premier quart de finale depuis 5 mois, l’ac­tuel 111e mondial va affronter ce vendredi le Tricolore Quentin Halys, tombeur de Bautista Agut.

L’Autrichien, plutôt satis­fait de ces récentes perfor­mances, a expliqué en confé­rence de presse que ses sensa­tions étaient meilleures notam­ment en coup droit. Un coup essen­tiel sur lequel il avait un peu perdu en efficacité.

« À Indian Wells et en Floride, j’ai commencé à me sentir beau­coup mieux avec mon coup droit, donc main­te­nant sur la terre battue, c’est plus facile pour moi. J’ai plus de temps, plus d’op­por­tu­nités dans les longs échange. À Miami, tout était plus rapide, il y avait beau­coup de service et peu de rallyes. Ici, j’ai plus de temps, je commence à sentir que mon coup droit fait à nouveau mal, même si je ne suis pas si inquiet de frapper d’un côté ou de l’autre. J’ai l’im­pres­sion de mieux bouger, mon coup droit est meilleur. J’ai eu une excel­lente semaine d’en­traî­ne­ment en Autriche la semaine dernière sur cette surface et cela m’aide à prendre le rythme. Je me sens bien en ce moment, mais il me reste encore beau­coup de chemin à parcourir. »