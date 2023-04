Mais qu’est‐ce qui cloche chez Diego Schwartzman ?

Auteur d’un début de saison 2023 exécrable (seule­ment 3 victoires pour 8 défaites) et redes­cendu au 36e rang mondial, son clas­se­ment le plus faible depuis 2017, l’Argentin s’est une nouvelle fois incliné dès le premier tour sur l’ATP 250 d’Estoril ce lundi : défaite 3–6, 6–7(8) face au 96e et ancien demi‐finaliste de Roland‐Garros, Marco Cecchinato.

De passage devant la presse après cette nouvelle grosse décep­tion, l’Argentin n’a pas voulu se montrer trop alar­miste même si le temps presse. « Je me bats pour­tant. Je crois que mon niveau va revenir, mais cela fait plusieurs mois que je ne joue pas bien et que je perds. J’ai besoin de résul­tats pour pouvoir conti­nuer à jouer les grands tournois. »