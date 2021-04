Ugo Humbert, 31e mondial, commence aujourd’hui son tournoi ATP 250 d’Estoril, au second tour face à Marco Cecchinato (94e). Tête de série n°3 du tournoi, il peut viser un beau parcours cette semaine. Deuxième meilleur fran­çais au clas­se­ment ATP, toujours derrière Gaël Monfils (15e) mais devant Adrian Mannarino (33e) et Benoit Paire (34e), le joueur de la Next‐Gen est ravi de repré­senter le futur du tennis fran­çais, malgré la pres­sion que cela repré­sente. Il en parle pour le média portu­gais Bola Amarela :

« C’est vrai, main­te­nant je suis le deuxième meilleur Français du clas­se­ment. Je pense que les gens mettent plus d’es­poir en moi, mais ce n’est pas quelque chose qui m’in­quiète. Je dois me concen­trer sur ce que j’ai à faire et c’est déjà beau­coup. Il ne faut pas que je pense à cela pour éviter trop de pres­sions. Je dois me concen­trer sur mon évolu­tion, mon déve­lop­pe­ment. Mais je suis heureux de voir que les gens disent que je suis l’avenir du tennis fran­çais. Cela signifie que je suis sur la bonne voie. »