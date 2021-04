Cette semaine, Ugo Humbert est accom­pagné par sa maman qui joue presque le rôle de coach. Dans un entre­tien accordé au quoti­dien sportif portu­gais ABola, le Mosellan a expliqué ce que pouvait lui apporter cette présence : « Depuis mon plus jeune âge, j’ai une rela­tion forte avec ma mère. L’année dernière, après l’US Open, je n’avais pas d’en­traî­neur et c’est elle qui m’a accom­pagné pendant un mois ou un mois et demi. Elle ne connaît pas grand chose au tennis, mais pour moi, c’est impor­tant d’avoir du soutien près du court car c’est une personne très posi­tive et qui me donne beau­coup d’énergie. Cette semaine, elle est ici avec moi », a précisé Ugo, vain­queur de Marco Cecchinato en trois sets en huitièmes de finales.

Ce vendredi, il sera opposé à Davidovich Fokina pour une place dans le dernier carré d’Estoril, un vrai test étant le donné le niveau de l’Espagnol sur terre.