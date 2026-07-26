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Le joli message de Van Assche pour le premier titre ATP de Halys

Par
Jean Muller
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Ce weekend, les joueurs trico­lores tirent leur épingle du jeu sur le circuit ATP. Quentin Halys a remporté son tout premier titre ATP au tournoi de Kitzbühel, en prenant le meilleur sur Alexander Bublik (6−4, 7–6).

Il pour­rait ne pas être le seul à ouvrir son comp­teur, Luca Van Assche a atteint sa première finale sur le circuit prin­cipal, en dispo­sant d’Hugo Gaston dans le dernier carré à Estoril (6−4, 7–5). Comme la tradi­tion le veut, le 78e joueur mondial a laissé un petit message sur la caméra au terme de la rencontre, avec une petite pensée pour son compatriote.

« Bravo Quentin, allez la France. »

La classe, tout simplement.

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 08:19

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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