Ce weekend, les joueurs tricolores tirent leur épingle du jeu sur le circuit ATP. Quentin Halys a remporté son tout premier titre ATP au tournoi de Kitzbühel, en prenant le meilleur sur Alexander Bublik (6−4, 7–6).
Il pourrait ne pas être le seul à ouvrir son compteur, Luca Van Assche a atteint sa première finale sur le circuit principal, en disposant d’Hugo Gaston dans le dernier carré à Estoril (6−4, 7–5). Comme la tradition le veut, le 78e joueur mondial a laissé un petit message sur la caméra au terme de la rencontre, avec une petite pensée pour son compatriote.
« Bravo Quentin, allez la France. »
La classe, tout simplement.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 08:19