Ce weekend, les joueurs trico­lores tirent leur épingle du jeu sur le circuit ATP. Quentin Halys a remporté son tout premier titre ATP au tournoi de Kitzbühel, en prenant le meilleur sur Alexander Bublik (6−4, 7–6).

Il pour­rait ne pas être le seul à ouvrir son comp­teur, Luca Van Assche a atteint sa première finale sur le circuit prin­cipal, en dispo­sant d’Hugo Gaston dans le dernier carré à Estoril (6−4, 7–5). Comme la tradi­tion le veut, le 78e joueur mondial a laissé un petit message sur la caméra au terme de la rencontre, avec une petite pensée pour son compatriote.

« Bravo Quentin, allez la France. »

La classe, tout simplement.