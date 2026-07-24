Luca Van Assche décroche la plus grosse victoire de sa carrière.

Le joueur de 22 ans, 78e mondial, s’est offert Andrey Rublev (14e mondial) en quarts de finale de l’ATP 250 d’Estoril (3−6, 6–3, 6–4).

Il dispu­tera contre son compa­triote Hugo Gaston (109e mondial) sa première demi‐finale sur le circuit principal.

« Je suis vrai­ment très heureux de cette victoire. C’est la plus belle victoire de ma carrière jusqu’à présent. Ça compte beau­coup pour moi. C’était un match diffi­cile. Je suis content du niveau que j’ai affiché aujourd’hui. Je suis tout simple­ment très heureux pour l’instant… J’adore le Portugal. J’ai toujours très bien joué ici tout au long de ma carrière jusqu’à présent. C’est un endroit que j’adore et atteindre les demi‐finales, c’est une belle avancée dans ma carrière. Je suis très heureux et demain, ce sera un match diffi­cile contre Hugo. C’est un joueur solide et un bon ami », a réagi Luca Van Assche lors de l’in­ter­view sur le court.

Van Assche knocks out the top seed 😵



He defeats Rublev 3–6 6–3 6–4 to advance to his first ATP semi‐final !#EstorilOpen pic.twitter.com/BOjx4DC1n4 — Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2026

Solide !