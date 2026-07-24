Luca Van Assche décroche la plus grosse victoire de sa carrière.
Le joueur de 22 ans, 78e mondial, s’est offert Andrey Rublev (14e mondial) en quarts de finale de l’ATP 250 d’Estoril (3−6, 6–3, 6–4).
Il disputera contre son compatriote Hugo Gaston (109e mondial) sa première demi‐finale sur le circuit principal.
« Je suis vraiment très heureux de cette victoire. C’est la plus belle victoire de ma carrière jusqu’à présent. Ça compte beaucoup pour moi. C’était un match difficile. Je suis content du niveau que j’ai affiché aujourd’hui. Je suis tout simplement très heureux pour l’instant… J’adore le Portugal. J’ai toujours très bien joué ici tout au long de ma carrière jusqu’à présent. C’est un endroit que j’adore et atteindre les demi‐finales, c’est une belle avancée dans ma carrière. Je suis très heureux et demain, ce sera un match difficile contre Hugo. C’est un joueur solide et un bon ami », a réagi Luca Van Assche lors de l’interview sur le court.
Van Assche knocks out the top seed 😵— Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2026
He defeats Rublev 3–6 6–3 6–4 to advance to his first ATP semi‐final !#EstorilOpen pic.twitter.com/BOjx4DC1n4
Solide !
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 17:51