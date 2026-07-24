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Le très gros coup de Luca Van Assche : « C’est la plus belle victoire de ma carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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Luca Van Assche décroche la plus grosse victoire de sa carrière. 

Le joueur de 22 ans, 78e mondial, s’est offert Andrey Rublev (14e mondial) en quarts de finale de l’ATP 250 d’Estoril (3−6, 6–3, 6–4).

Il dispu­tera contre son compa­triote Hugo Gaston (109e mondial) sa première demi‐finale sur le circuit principal. 

« Je suis vrai­ment très heureux de cette victoire. C’est la plus belle victoire de ma carrière jusqu’à présent. Ça compte beau­coup pour moi. C’était un match diffi­cile. Je suis content du niveau que j’ai affiché aujourd’hui. Je suis tout simple­ment très heureux pour l’instant… J’adore le Portugal. J’ai toujours très bien joué ici tout au long de ma carrière jusqu’à présent. C’est un endroit que j’adore et atteindre les demi‐finales, c’est une belle avancée dans ma carrière. Je suis très heureux et demain, ce sera un match diffi­cile contre Hugo. C’est un joueur solide et un bon ami », a réagi Luca Van Assche lors de l’in­ter­view sur le court. 

Solide !

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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