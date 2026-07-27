Auteur d’une semaine remarquable, ponctuée de plusieurs victoires de prestige face à Pablo Carreño Busta, Andrey Rublev en demi‐finale, puis au très prometteur Belge Alexander Blockx en finale, le Français a impressionné par sa solidité et sa maîtrise. Il a retrouvé les qualités qui avaient marqué les observateurs lors de son émergence sur le circuit, notamment lorsqu’il était parvenu à prendre un set à Novak Djokovic à Belgrade.
Cette performance lui permet également de réaliser une excellente opération au classement ATP. Grâce à ce titre, le Tricolore fait son retour dans le top 50 mondial et pointe désormais au 46e rang.
Au moment de recevoir son trophée, le Français a évoqué avec émotion ses souvenirs au Portugal, un pays où il a franchi toutes les étapes de sa progression sur le circuit. Avec une pointe d’humour, il a même lancé que les organisateurs devraient y créer davantage de grands tournois, tant il s’y sent à l’aise et performant sur les courts.
« J’ai remporté mon premier challenger, mon premier match ATP et maintenant mon premier titre ATP au Portugal. Vous devriez organiser un Masters ou un Grand Chelem ! » a déclaré Luca Van Assche.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 09:09