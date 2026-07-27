Auteur d’une semaine remar­quable, ponc­tuée de plusieurs victoires de pres­tige face à Pablo Carreño Busta, Andrey Rublev en demi‐finale, puis au très promet­teur Belge Alexander Blockx en finale, le Français a impres­sionné par sa soli­dité et sa maîtrise. Il a retrouvé les qualités qui avaient marqué les obser­va­teurs lors de son émer­gence sur le circuit, notam­ment lors­qu’il était parvenu à prendre un set à Novak Djokovic à Belgrade.

Cette perfor­mance lui permet égale­ment de réaliser une excel­lente opéra­tion au clas­se­ment ATP. Grâce à ce titre, le Tricolore fait son retour dans le top 50 mondial et pointe désor­mais au 46e rang.

Au moment de rece­voir son trophée, le Français a évoqué avec émotion ses souve­nirs au Portugal, un pays où il a franchi toutes les étapes de sa progres­sion sur le circuit. Avec une pointe d’hu­mour, il a même lancé que les orga­ni­sa­teurs devraient y créer davan­tage de grands tour­nois, tant il s’y sent à l’aise et perfor­mant sur les courts.

“I won my first chal­lenger, my first ATP match and now my first ATP title in Portugal. You should orga­nize a Masters or a Slam!” pic.twitter.com/mTE4i86aAP — José Morgado (@josemorgado) July 26, 2026

« J’ai remporté mon premier chal­lenger, mon premier match ATP et main­te­nant mon premier titre ATP au Portugal. Vous devriez orga­niser un Masters ou un Grand Chelem ! » a déclaré Luca Van Assche.