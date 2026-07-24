Andrey Rublev, engagé cette semaine au tournoi d’Estoril, s’est qualifié pour un nouveau quart de finale après avoir tenu son rang face au Kazakh Timofey Skatov, 163e mondial.
Après sa victoire, un journaliste l’a félicité pour avoir atteint son septième quart de finale de la saison. Le Russe lui a alors répondu avec humour, en ironisant sur ses nombreuses éliminations au premier tour.
- « Vous avez désormais atteint sept quart de finale cette saison, quelle consistance » a déclaré le journaliste.
- « J’ai fait combien de first cette année ? Presque Autant. » a répondu Rublev.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 08:46