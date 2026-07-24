Andrey Rublev, engagé cette semaine au tournoi d’Estoril, s’est qualifié pour un nouveau quart de finale après avoir tenu son rang face au Kazakh Timofey Skatov, 163e mondial.

Après sa victoire, un jour­na­liste l’a féli­cité pour avoir atteint son septième quart de finale de la saison. Le Russe lui a alors répondu avec humour, en ironi­sant sur ses nombreuses élimi­na­tions au premier tour.

“You now reached 7 QFs in 2026. That’s consis­tency”.



Rublev. “And how many first rounds ? I believe almost the same number ! 🤣” pic.twitter.com/TxNaVaVdvE — José Morgado (@josemorgado) July 23, 2026

« Vous avez désor­mais atteint sept quart de finale cette saison, quelle consis­tance » a déclaré le journaliste.

« J’ai fait combien de first cette année ? Presque Autant. » a répondu Rublev.