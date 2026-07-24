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Rublev répond à un jour­na­liste qui le féli­cite : « J’ai fait combien de first cette année ? Presque Autant. »

Par
Antoine Touchard
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 25/05/2026 - Zarazua Renata - Mexique

Andrey Rublev, engagé cette semaine au tournoi d’Estoril, s’est qualifié pour un nouveau quart de finale après avoir tenu son rang face au Kazakh Timofey Skatov, 163e mondial.

Après sa victoire, un jour­na­liste l’a féli­cité pour avoir atteint son septième quart de finale de la saison. Le Russe lui a alors répondu avec humour, en ironi­sant sur ses nombreuses élimi­na­tions au premier tour.

  • « Vous avez désor­mais atteint sept quart de finale cette saison, quelle consis­tance » a déclaré le journaliste.
  • « J’ai fait combien de first cette année ? Presque Autant. » a répondu Rublev.

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 08:46

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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