Vainqueur à Estoril, Casper Ruud est de retour. En confé­rence de presse, il est revenu sur son statut parti­cu­lier sur le circuit. Sans se plaindre vrai­ment, le Norvégien évoque l’idée qu’il est quand même quoi qu’il fasse assez sous‐estimé.

« Les gens n’écrivent pas beau­coup sur moi. Je pense que c’est aussi parce que je n’ai pas un jeu « flashy » et les plus beaux coups gagnants du tennis. Mais au final, je gagne quand même pas mal de matches. Le clas­se­ment se fait sur 52 semaines, l’année dernière j’ai eu beau­coup de succès. Et même si j’ai atteint la deuxième place, les gens trou­ve­ront toujours un moyen de me criti­quer. Ils diront que le chemin a été facile ou que je joue des tour­nois mineurs. On peut peut‐être mettre cela sur le compte d’une program­ma­tion intelligente »