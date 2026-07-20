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Stan Wawrinka : « Lorsque je serai à la retraite l’année prochaine, je ne pense pas vouloir faire ça »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Ayant annoncé depuis de plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Stan Wawrinka pour­suit sa tournée d’adieu. 

Engagé sur l’ATP 250 d’Estoril cette semaine, le triple lauréat en Grand Chelem a assuré qu’il ne deviendra pas entraî­neur à court terme. 

« J’ai eu la chance de vivre des tour­nois incroyables et de magni­fiques adieux. Le plus impor­tant pour moi, c’est l’amour que me témoignent les suppor­ters et l’ambiance que je ressens à chaque match que je dispute… Le futur ? Je ne pense pas que je devien­drai entraî­neur l’année prochaine ni dans un avenir proche. Ce n’est pas ce que je souhaite faire. Je ne veux pas trop voyager. Je veux mener une vie plus tran­quille, mais à long terme, on verra bien. »

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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