Ayant annoncé depuis de plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Stan Wawrinka pour­suit sa tournée d’adieu.

Engagé sur l’ATP 250 d’Estoril cette semaine, le triple lauréat en Grand Chelem a assuré qu’il ne deviendra pas entraî­neur à court terme.

« J’ai eu la chance de vivre des tour­nois incroyables et de magni­fiques adieux. Le plus impor­tant pour moi, c’est l’amour que me témoignent les suppor­ters et l’ambiance que je ressens à chaque match que je dispute… Le futur ? Je ne pense pas que je devien­drai entraî­neur l’année prochaine ni dans un avenir proche. Ce n’est pas ce que je souhaite faire. Je ne veux pas trop voyager. Je veux mener une vie plus tran­quille, mais à long terme, on verra bien. »

Stan Wawrinka back in Portugal to play after 13 years.



« I’m happy to be back in Portugal. I came here a few years ago and I have amazing memo­ries, espe­cially winning the title here. I’m very happy and pleased to be able to play here one last time this year. »



« I’ve been lucky… pic.twitter.com/pFZSqPHh3x — José Morgado (@josemorgado) July 19, 2026