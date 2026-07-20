Ayant annoncé depuis de plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Stan Wawrinka poursuit sa tournée d’adieu.
Engagé sur l’ATP 250 d’Estoril cette semaine, le triple lauréat en Grand Chelem a assuré qu’il ne deviendra pas entraîneur à court terme.
« J’ai eu la chance de vivre des tournois incroyables et de magnifiques adieux. Le plus important pour moi, c’est l’amour que me témoignent les supporters et l’ambiance que je ressens à chaque match que je dispute… Le futur ? Je ne pense pas que je deviendrai entraîneur l’année prochaine ni dans un avenir proche. Ce n’est pas ce que je souhaite faire. Je ne veux pas trop voyager. Je veux mener une vie plus tranquille, mais à long terme, on verra bien. »
Stan Wawrinka back in Portugal to play after 13 years.— José Morgado (@josemorgado) July 19, 2026
« I’m happy to be back in Portugal. I came here a few years ago and I have amazing memories, especially winning the title here. I’m very happy and pleased to be able to play here one last time this year. »
« I’ve been lucky… pic.twitter.com/pFZSqPHh3x
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 10:58