Dominic Thiem semble avoir passé un cap.

Présent à Estoril, il s’est qualifié pour les quarts de finale où il affron­tera Halys qui a sorti Bautista Agut.

L’Autrichien satis­fait de ces dernières perfor­mances a expliqué que les sensa­tions étaient meilleures notam­ment en coup droit, un coup essen­tiel à son jeu dont il avait un peu perdu l’efficacité.

« A Indian Wells et en Floride, j’ai commencé à me sentir beau­coup mieux avec mon coup droit, donc main­te­nant sur la terre battue, c’est plus facile pour moi. J’ai plus de temps, plus d’op­por­tu­nités dans les longs échange. A Miami, tout était plus rapide, il y avait beau­coup de service et peu de rallyes. Ici, j’ai plus de temps, je commence à sentir que mon coup droit fait à nouveau mal, même si je ne suis pas si inquièt de frapper d’un côté ou de l’autre. J’ai l’im­pres­sion de mieux bouger, mon coup droit est meilleur. J’ai eu une excel­lente semaine d’en­traî­ne­ment en Autriche la semaine dernière sur cette surface et cela m’aide à prendre le rythme. Je me sens bien main­te­nant, mais il me reste encore beau­coup de chemin à parcourir »