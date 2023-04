Même si rien ne fut simple, Dominic Thiem a remporté ce mardi sa deuxième victoire de la saison, au premier tour de l’ATP 250 d’Estoril.

Auteur d’un bilan indigne de son talent avant d’ar­river au Portugal (seule­ment une petite victoire pour 9 défaites en 2023), le lauréat de l’édi­tion 2020 de l’US Open s’est imposé en trois manches face à son compa­triote, Sebastian Ofner (122e) : 3–6, 6–3, 6–4, en 2h05 de jeu.

Une victoire qui pour­rait être le début d’un renou­veau pour « Domi » même si du lourd l’at­tend au prochain tour face à l’Américain Ben Shelton, tombeur du Tricolore Constant Lestienne ce mardi.

« En fait, je joue beau­coup mieux que dans la seconde moitié de 2022 lorsque je gagnais plus de matchs. Ma balle est plus lourde, je peux faire mal à mes adver­saires. Juste certaines choses ne cliquent pas comme je le souhaite. J’espère que cette victoire (et cette semaine) est le début de quelque chose », a déclaré Dominic Thiem lors de son passage devant la presse suite à ce deuxième succès de l’année.