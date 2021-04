C’est avec un tableau déserté qu’ap­proche le tournoi ATP 250 d’Estoril, au Portugal, à partir du 26 avril. Avec les forfaits de Schwartzman, Carreno Busta, Fognini, ou encore des fran­çais Monfils et Paire, d’autres joueurs vont avoir un coup à jouer. Si Denis Shapovalov (N°1, 14e) et le terrien Christian Garin (N°2, 22e) se présentent en favoris, le fran­çais Ugo Humbert (N°3, 31e) a des raisons d’es­pérer un beau parcours.

Il débu­tera son tournoi en huitièmes de finale, contre Lloyd Harris ou Marco Cecchinato avant d’af­fronter en quarts de finale, si la logique est respectée, Alejandro Davidovich Fokina. L’Espagnol a perdu au premier tour à Barcelone, après son abandon en quarts de finale à Monte‐Carlo. S’il parvient à s’im­poser, il pour­rait alors affronter Denis Shapovalov en demi‐finales.

À noter égale­ment la présence de Nishikori, Bublik et Cilic, dans l’autre partie de tableau, avec Garin. Quant aux fran­çais, Gasquet jouera Londero, Moutet contre l’amé­ri­cain Giron, Chardy face à un qualifié et le beau duel du premier tour verra s’af­fronter Pierre‐Hugues Herbert et Gilles Simon.