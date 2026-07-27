238e joueur mondial il y a neuf mois, Luca Van Assche n’a jamais cessé de croire en lui, jusqu’à remporter son premier titre ATP à Estoril après une magni­fique semaine où il a notam­ment battu Andey Rublev.

Forcément revi­goré après ce premier accom­plis­se­ment à 22 ans, le Français s’est un peu laissé aller chez nos confrères de L’Équipe en expli­quant quelques minutes après son sacre qu’il avait le poten­tiel pour battre n’im­porte qui. Rien que ça.

« À la base, ça reste quand même dans la conti­nuité, mais forcé­ment, gagner un titre ATP et battre un joueur comme Rublev, c’est un déclic ; ça prouve que quand je mets les bons ingré­dients sur le terrain, je suis très perfor­mant, et je peux battre n’im­porte qui. »