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Van Assche s’en­flamme après le premier titre de sa carrière : « Quand je mets les bons ingré­dients sur le terrain, je peux battre n’im­porte qui »

Par
Thomas S
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Tennis - Rolex Monte Carlo Masters 2023 - 09/04/2023

238e joueur mondial il y a neuf mois, Luca Van Assche n’a jamais cessé de croire en lui, jusqu’à remporter son premier titre ATP à Estoril après une magni­fique semaine où il a notam­ment battu Andey Rublev. 

Forcément revi­goré après ce premier accom­plis­se­ment à 22 ans, le Français s’est un peu laissé aller chez nos confrères de L’Équipe en expli­quant quelques minutes après son sacre qu’il avait le poten­tiel pour battre n’im­porte qui. Rien que ça. 

« À la base, ça reste quand même dans la conti­nuité, mais forcé­ment, gagner un titre ATP et battre un joueur comme Rublev, c’est un déclic ; ça prouve que quand je mets les bons ingré­dients sur le terrain, je suis très perfor­mant, et je peux battre n’im­porte qui. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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