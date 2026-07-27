238e joueur mondial il y a neuf mois, Luca Van Assche n’a jamais cessé de croire en lui, jusqu’à remporter son premier titre ATP à Estoril après une magnifique semaine où il a notamment battu Andey Rublev.
Forcément revigoré après ce premier accomplissement à 22 ans, le Français s’est un peu laissé aller chez nos confrères de L’Équipe en expliquant quelques minutes après son sacre qu’il avait le potentiel pour battre n’importe qui. Rien que ça.
« À la base, ça reste quand même dans la continuité, mais forcément, gagner un titre ATP et battre un joueur comme Rublev, c’est un déclic ; ça prouve que quand je mets les bons ingrédients sur le terrain, je suis très performant, et je peux battre n’importe qui. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 13:40