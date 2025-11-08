AccueilATPATP FinalsAlcaraz ne se met pas de pression : « Si cela arrive,...
ATP Finals

Alcaraz ne se met pas de pres­sion : « Si cela arrive, ce ne sera pas une déception »

Thomas S
Par Thomas S

La place de N°1 mondial est en jeu à Turin, alors que le Masters démarre dans une journée à peine, et lors du ‘Media Day’ qui a eu lieu ce vendredi 7 novembre, tout le monde avait hâte de connaître le point de vue de Carlos Alcaraz sur cet objectif, lui qui avait annoncé plus tôt dans la saison qu’il allait tout donner pour l’at­teindre. L’Espagnol s’est montré plutôt serein, expli­quant qu’il allait tout faire pour obtenir la place de N°1, mais qu’il ne serait pas déçu s’il n’y parve­nait pas.

« Ce ne serait pas une décep­tion de ne pas y arriver. Je pense que ça va être une belle bataille entre Jannik Sinner et moi‐même pour savoir qui va finir l’année N°1. Si c’est lui, il l’aura mérité car il a fait une superbe fin de saison. Il a gagné à Vienne, il sort d’une victoire à Paris, et s’il finit N°1 mondial, cela veut dire qu’il aura gagné ici, donc qu’il le mérite. Evidemment, je vais essayer de me battre pour éviter que cela arrive. Mais si cela arrive, ce ne sera pas une déception. »

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 09:16

