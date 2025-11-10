Ces dernières années, Carlos Alcaraz a toujours eu du mal à garder sa fraîcheur physique et mentale en fin de saison, mais cette année, malgré sa déroute à Paris face à Cameron Norrie, l’Espagnol semble plus disponible et déterminé. En témoigne sa victoire face à Alex De Minaur pour bien entamer les ATP Finals, après laquelle il a expliqué en conférence de presse ce qui lui permettait de se sentir toujours en forme.
« Cela a été tout un processus pour garder la forme et la motivation. Il s’agissait de réaliser ce dont j’avais besoin, surtout en dehors du court, pour rester motivé et enthousiaste pendant la saison en salle. L’année peut être très longue, avec beaucoup de matchs et beaucoup de tournois. À la fin de l’année, on peut donc être fatigué mentalement et physiquement. Je pense donc que cette année, j’ai eu plus de temps entre les tournois. J’ai passé plus de temps à la maison, ce qui était formidable pour moi, afin de me préparer physiquement et mentalement pour être en forme. Iici, c’est un tournoi où je veux vraiment faire un bon parcours, et, essayer de gagner un jour. C’est pour ça que je suis venu ici avec une grande motivation et un excellent niveau. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 10:42