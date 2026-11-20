C’était l’un des principaux sujets de discussion mercredi à Turin : la douleur ressentie par Carlos Alcaraz à la cuisse lors de son affrontement face à Daniil Medvedev, qu’il avait finalement remporté assez tranquillement en deux manches.
Touché, semble‐t‐il, à l’arrière de la cuisse gauche, l’Espagnol a décidé de poursuivre la compétition malgré cette alerte physique et le risque d’aggravation de sa blessure.
Un état de santé qui suscite des interrogations chez de nombreux observateurs espagnols. Certains estiment que le Murcien ne prendra aucun risque ce vendredi face à Flavio Cobolli, à l’image du journaliste Ángel García Ruiz.
« Je pense qu’il va jouer contre Cobolli avec le frein à main tiré. » a déclaré le journaliste Espagnol.
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 10:09