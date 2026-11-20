C’était l’un des prin­ci­paux sujets de discus­sion mercredi à Turin : la douleur ressentie par Carlos Alcaraz à la cuisse lors de son affron­te­ment face à Daniil Medvedev, qu’il avait fina­le­ment remporté assez tran­quille­ment en deux manches.

Touché, semble‐t‐il, à l’ar­rière de la cuisse gauche, l’Espagnol a décidé de pour­suivre la compé­ti­tion malgré cette alerte physique et le risque d’ag­gra­va­tion de sa blessure.

🎙️ Informa @agarciamuniz, sobre las moles­tias de Carlos Alcaraz en las ATP Finals



👁️ « Evidentemente, hay riesgo de que vaya a mayores y que Carlos Alcaraz tenga que frenar »



🔍 « Creo que mañana ante Cobolli va a jugar con el freno de mano echado »



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/A2QbuAQDFN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 20, 2026

Un état de santé qui suscite des inter­ro­ga­tions chez de nombreux obser­va­teurs espa­gnols. Certains estiment que le Murcien ne prendra aucun risque ce vendredi face à Flavio Cobolli, à l’image du jour­na­liste Ángel García Ruiz.

« Je pense qu’il va jouer contre Cobolli avec le frein à main tiré. » a déclaré le jour­na­liste Espagnol.