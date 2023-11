Paul Annacone est consul­tant pour Tennis Channel. Et il s’est exprimé sur l’idée fameuse de finir l’année numéro 1, un objectif que tous les grands cham­pions adorent accomplir.

« Je me souviens qu’à l’époque, Pete me parlait tout le temps de ça. Bien sûr, vous voulez gagner, vous savez, bien faire sur le circuit et gagner les plus gros tour­nois, mais celui du Masters a une saveur parti­cu­lière. Alcaraz a connu une année formi­dable, mais à mon avis, il est impos­sible que Novak ne soit pas numéro un quoi qu’il arrive. Il a remporté trois des quatre tour­nois majeurs et s’est qualifié pour la finale de l’autre. Donc c’est mon numéro un de fin d’année de toute façon quoi qu’il arrive »