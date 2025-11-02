Après la défaite inna­tendue de Carlitos face à Norrie, certaines langues se délient.

Des obser­va­teurs évoquent un Carlitos sous le « joug » de son agent qui lui impose des cadences de fou en signant des exhi­bi­tions dès que le calen­drier le permet (NDLR : Ce sera encore le cas en Décembre en Floride avec des duels face à. Tiafoe et Fonseca), d’autres parlent d’un Carlitos qui commen­ce­rait à avoir un égo un peu surdimenssionné.

Il est vrai qu’en terme de commu­ni­ca­tion Carlitos est à l’op­posé de Jannik et dans un style plus « open ».

De là à en tirer des conclu­sions sur son niveau de jeu c’est un pas que l’on ne fran­chira pas même si la compa­raison avec le moine italien peut aller dans ce sens.

Maintenant il sera inté­res­sant de voir où se situera son degré d’im­pli­ca­tion à Turin et notam­ment dès le premier match qui est souvent décisif sans dans cette compé­ti­tion. Tous les fans l’at­tendent au tour­nant et c’est bien normal tant ce joueur peut proposer un tennis venu d’une autre planète.