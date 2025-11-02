Après la défaite innatendue de Carlitos face à Norrie, certaines langues se délient.
Des observateurs évoquent un Carlitos sous le « joug » de son agent qui lui impose des cadences de fou en signant des exhibitions dès que le calendrier le permet (NDLR : Ce sera encore le cas en Décembre en Floride avec des duels face à. Tiafoe et Fonseca), d’autres parlent d’un Carlitos qui commencerait à avoir un égo un peu surdimenssionné.
Il est vrai qu’en terme de communication Carlitos est à l’opposé de Jannik et dans un style plus « open ».
De là à en tirer des conclusions sur son niveau de jeu c’est un pas que l’on ne franchira pas même si la comparaison avec le moine italien peut aller dans ce sens.
Maintenant il sera intéressant de voir où se situera son degré d’implication à Turin et notamment dès le premier match qui est souvent décisif sans dans cette compétition. Tous les fans l’attendent au tournant et c’est bien normal tant ce joueur peut proposer un tennis venu d’une autre planète.
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 11:45