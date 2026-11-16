Arthur Fils faisait son entrée en lice au tournoi des maîtres ce dimanche soir, en prime time, face à Ben Shelton, pour sa première participation aux ATP Finals.
Le Français a livré une belle bataille jusqu’au troisième set avant de s’incliner logiquement (6−2, 3–6, 6–3) face à la puissance de l’Américain, qui a réalisé un très gros match, commettant moins de fautes qu’à l’accoutumée.
Interrogé en conférence de presse après sa défaite, comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, Arthur Fils préfère retenir le positif et se concentrer sur son match de mardi face à l’autre perdant du jour, Rafael Jodar, battu en deux manches par Alexander Zverev.
« Il faut rester concentré. Il faut rester en vie. J’ai joué un bon match, un très bon niveau de tennis. J’ai perdu contre un ami, il y a pire dans la vie. Je suis déjà concentré sur mon match de mardi. Il faut rester positif et aller s’entraîner » a déclaré Arthur Fils.
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 08:41