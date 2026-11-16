Arthur Fils faisait son entrée en lice au tournoi des maîtres ce dimanche soir, en prime time, face à Ben Shelton, pour sa première parti­ci­pa­tion aux ATP Finals.

Le Français a livré une belle bataille jusqu’au troi­sième set avant de s’in­cliner logi­que­ment (6−2, 3–6, 6–3) face à la puis­sance de l’Américain, qui a réalisé un très gros match, commet­tant moins de fautes qu’à l’accoutumée.

Interrogé en confé­rence de presse après sa défaite, comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, Arthur Fils préfère retenir le positif et se concen­trer sur son match de mardi face à l’autre perdant du jour, Rafael Jodar, battu en deux manches par Alexander Zverev.

« Il faut rester concentré. Il faut rester en vie. J’ai joué un bon match, un très bon niveau de tennis. J’ai perdu contre un ami, il y a pire dans la vie. Je suis déjà concentré sur mon match de mardi. Il faut rester positif et aller s’en­traîner » a déclaré Arthur Fils.