Félix Auger‐Aliassime a souf­fert jusqu’au dernier moment pour savoir s’il allait être qualifié au Masters de Turin, et le voilà désor­mais dans le groupe de Jannik Sinner, son bour­reau à Paris. Le Canadien doit juste­ment affronter l’Italien d’en­trée. Un chal­lenge diffi­cile, mais qui peut tout changer à son tournoi, comme il l’a précisé en confé­rence de presse.

« Eh bien, oui, c’est une façon diffi­cile de commencer un tournoi, c’est certain. C’est diffé­rent dans tous les autres tour­nois. On sait en arri­vant à cet événe­ment que chaque match va être diffi­cile. Je commence le tournoi avec le défi le plus compliqué, ce qui est inté­res­sant d’une certaine manière, car je pense que gagner un match comme celui‐ci vous donne en quelque sorte la confiance néces­saire pour aller très loin dans ce tournoi. Si ça ne se passe pas comme prévu, tant pis. Mais je vais me préparer à être un peu meilleur qu’à Paris. J’ai hâte de l’af­fronter, bien sûr, mais aussi de décou­vrir l’am­biance. Ça va proba­ble­ment être vrai­ment bien. »