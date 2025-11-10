Félix Auger‐Aliassime a souffert jusqu’au dernier moment pour savoir s’il allait être qualifié au Masters de Turin, et le voilà désormais dans le groupe de Jannik Sinner, son bourreau à Paris. Le Canadien doit justement affronter l’Italien d’entrée. Un challenge difficile, mais qui peut tout changer à son tournoi, comme il l’a précisé en conférence de presse.
« Eh bien, oui, c’est une façon difficile de commencer un tournoi, c’est certain. C’est différent dans tous les autres tournois. On sait en arrivant à cet événement que chaque match va être difficile. Je commence le tournoi avec le défi le plus compliqué, ce qui est intéressant d’une certaine manière, car je pense que gagner un match comme celui‐ci vous donne en quelque sorte la confiance nécessaire pour aller très loin dans ce tournoi. Si ça ne se passe pas comme prévu, tant pis. Mais je vais me préparer à être un peu meilleur qu’à Paris. J’ai hâte de l’affronter, bien sûr, mais aussi de découvrir l’ambiance. Ça va probablement être vraiment bien. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 13:13