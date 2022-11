« Je ne dirais jamais à Felix comment battre Rafa », affir­mait Toni Nadal avant le huitième de finale à Roland‐Garros entre son joueur, Auger‐Aliassime, et son neveu. Alors qu’il avait décidé de rester neutre, il a fait le choix de s’ins­taller dans la box du Canadien ce mardi au Masters, à Turin. En confé­rence de presse après sa victoire, FAA a forcé­ment été inter­rogé sur le rôle de l’en­traî­neur espa­gnol, sans doute tiraillé par la situation.

« On a parlé des choses que je dois faire. Je connais déjà Rafa. Je l’ai vu jouer et j’ai déjà joué contre lui. Fred (Fontang), mon entraî­neur, me donne les statis­tiques des matchs précé­dents et nous voyons ce qui a fonc­tionné et ce qui n’a pas fonc­tionné, afin que je puisse me faire une meilleure idée. A part ça, il ne m’a pas donné le secret que personne ne connaît pour le battre. Rien de spécial. Je veux juste donner le meilleur de moi‐même, que je gagne ou que je perde. C’est la chose la plus impor­tante », a confié le 6e joueur mondial, qui jouera sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré contre Taylor Fritz.