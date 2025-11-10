AccueilATPATP Finals« Autant ce que Djokovic a fait en finale d'Athènes est classe...
« Autant ce que Djokovic a fait en finale d’Athènes est classe et grand, autant son compor­te­ment envers le Masters, les orga­ni­sa­teurs et les joueurs, je trouve que sa gran­deur en prend un coup » assène Julien Varlet

Nombreux ont été les fans et les obser­va­teurs déçus, voire agacés par le forfait de dernière minute de Novak Djokovic pour le Masters de Turin, annoncé juste après son titre à Athènes. Selon Julien Varlet, cette déci­sion, avec ce timing précis, manquait beau­coup de classe, et entache clai­re­ment ce qu’il a accompli en Grèce, notam­ment la finale face à Lorenzo Musetti.

« Je trouve que c’est un manque de respect pour les autres joueurs. Il a beau faire un sourire à Musetti, je trouve que ce n’est pas classe. Autant, c’est hyper classe et grand la finale qu’il a pu faire, autant le compor­te­ment vis‐à‐vis du Masters, des orga­ni­sa­teurs et des autres joueurs, je trouve ça petit. Petit d’at­tendre la fin du tournoi pour dire ‘désolé, je me suis donné comme un porc, je ne viens pas’, surtout que c’était son tournoi, donc il était obligé d’aller le jouer pour qu’il y ait une tête d’af­fiche. Donc je pense que ce qu’il a fait là n’est pas beau, et pour moi, la gran­deur de Djokovic en prend un coup. »

Malgré tout, les autres joueurs ont quant à eux plutôt tendance à défendre Novak, qui avait selon eux tota­le­ment le droit de faire ce choix.

