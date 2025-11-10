Ben Shelton a manqué son premier rendez‐vous au Masters de Turin, battu par un Alexander Zverev plus solide et expé­ri­menté, mais l’Américain reste lucide sur les choses qu’il doit améliorer. Battu au tiebreak du deuxième set alors qu’il menait 6 points à 3, il peut nourrir des regrets. Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, avec son service, il aurait dû faire la diffé­rence. Malgré tout, Shelton reste convaincu que ce n’est pas ce qui a causé sa perte.

« Un joueur avec un service comme le mien aurait dû conclure ce set… Mais je ne pense pas que ce soit le service le problème. C’est plutôt ce que je fais après. Je pense que Sascha est l’un des meilleurs retour­neurs de deuxième service au monde. Grâce à sa taille et à la longueur de ses bras, il peut couvrir tout le court. Je ne dirais certai­ne­ment pas qu’il y a quelque chose qui cloche avec mon deuxième service. Je pense que j’ai l’un des meilleurs deuxièmes services au monde, et les statis­tiques le montrent généralement. »