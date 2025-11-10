Ben Shelton a manqué son premier rendez‐vous au Masters de Turin, battu par un Alexander Zverev plus solide et expérimenté, mais l’Américain reste lucide sur les choses qu’il doit améliorer. Battu au tiebreak du deuxième set alors qu’il menait 6 points à 3, il peut nourrir des regrets. Comme il l’a expliqué en conférence de presse, avec son service, il aurait dû faire la différence. Malgré tout, Shelton reste convaincu que ce n’est pas ce qui a causé sa perte.
« Un joueur avec un service comme le mien aurait dû conclure ce set… Mais je ne pense pas que ce soit le service le problème. C’est plutôt ce que je fais après. Je pense que Sascha est l’un des meilleurs retourneurs de deuxième service au monde. Grâce à sa taille et à la longueur de ses bras, il peut couvrir tout le court. Je ne dirais certainement pas qu’il y a quelque chose qui cloche avec mon deuxième service. Je pense que j’ai l’un des meilleurs deuxièmes services au monde, et les statistiques le montrent généralement. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 11:44