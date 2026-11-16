Ben Shelton a fait parler la poudre, notam­ment grâce à son excellent service et à un très gros pour­cen­tage de premières balles, pour venir à bout d’Arthur Fils, qui faisait ses débuts dans cette compétition.

Interrogé en confé­rence de presse après sa victoire, l’Américain en a dit un peu plus sur les condi­tions de jeu, qui sont, selon lui, encore plus rapides qu’à Paris. Des condi­tions qu’il affec­tionne parti­cu­liè­re­ment et qui favo­risent son jeu.

« Le court est rapide. Oui, très rapide. Vous savez, on dit que Paris était l’un des courts les plus rapides de tous les temps. Je pense qu’avec la légère alti­tude ici, la balle vole un peu plus. À mon avis, les condi­tions de jeu sont légè­re­ment plus rapides qu’à Paris, mais elles restent compa­rables. C’est assez proche. C’est agréable d’avoir un peu de conti­nuité d’une semaine à l’autre, en jouant sur un dur rapide à Paris, puis ici à Turin. L’année dernière, Paris était vrai­ment lent, c’était l’un des tour­nois sur dur les plus lents de l’année, alors qu’à Turin, c’est vrai­ment rapide » a déclaré Ben Shelton.