Chaque année lors du Rolex Paris Masters, la bataille pour les dernières place quali­fi­ca­tives aux ATP Finals fait rage. Cette année, il reste deux tickets à distri­buer et ce sont Felix Auger Aliassime et Andrey Rublev les mieux placés dans la course.

Cameron Norrie, second rempla­cant l’an passé, a long­temps été dans la course cette année lui qui est aux portes du top 10 (12ème mondial). Le Britannique ne peux cepen­dant plus espérer une quali­fi­ca­tion malgré sa victoire tran­quille au premier tour sur Miomir Kecmanovic, 6⁄ 2 , 6⁄ 4 .

C’est envers un autre Serbe que Cameron Norrie est « visi­ble­ment » remonté, il consi­dère la quali­fi­ca­tion de Novak Djokovic tout simple­ment injuste d’après lui comme il l’a confié au Daily Mail.

« Novak Djokovic s’est évidem­ment qualifié grâce à Wimbledon, donc cela semble un peu étrange. Je ne sais pas si c’était la règle avant ou après, mais ça semble injuste. J’aurai aimé que ma demi‐finale me serve à me quali­fier égale­ment, et je suppose que Nick Kyrgios pense la même chose. Il a perdu la finale et il ne reçoit rien »