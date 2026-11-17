Carlos Alcaraz est très impres­sion­nant depuis son retour sur les courts, notam­ment depuis le début de la saison indoor, durant laquelle il n’a toujours pas perdu le moindre match. L’Espagnol se présente donc comme le gran­dis­sime favori des Nitto ATP Finals à Turin.

Interrogé par le maga­zine de mode GQ au sujet de la fin de saison, l’Espagnol a révélé qu’il y avait une acti­vité qui lui manquait parti­cu­liè­re­ment, mais que son équipe lui inter­di­sait pour le moment de prati­quer. Sans surprise, comme son illustre compa­triote Rafael Nadal, il s’agit du golf.

Carlos Alcaraz em entre­vista a @GQMagazine junta­mente com os outros joga­dores do ATP Finals, confira :



⁉️Qual foi a sua melhor lembrança de 2026 fora das quadras ?



« Ah, bom, tenho algumas, para ser honesto. Um dos momentos altos que tive este ano foi assistir à final da Copa do… pic.twitter.com/wjHEpgZtDk — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) November 16, 2026

« Eh bien, je ne peux pas encore y jouer, parce que mon équipe ne me le permet pas. La première chose que je ferai après la fin de la saison, ce sera proba­ble­ment de jouer au golf » a déclaré Carlos Alcaraz.