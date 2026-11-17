Carlos Alcaraz est très impressionnant depuis son retour sur les courts, notamment depuis le début de la saison indoor, durant laquelle il n’a toujours pas perdu le moindre match. L’Espagnol se présente donc comme le grandissime favori des Nitto ATP Finals à Turin.
Interrogé par le magazine de mode GQ au sujet de la fin de saison, l’Espagnol a révélé qu’il y avait une activité qui lui manquait particulièrement, mais que son équipe lui interdisait pour le moment de pratiquer. Sans surprise, comme son illustre compatriote Rafael Nadal, il s’agit du golf.
« Eh bien, je ne peux pas encore y jouer, parce que mon équipe ne me le permet pas. La première chose que je ferai après la fin de la saison, ce sera probablement de jouer au golf » a déclaré Carlos Alcaraz.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 09:37