L’objectif est très clair aujourd’hui pour Carlos Alcaraz : gagner. L’Espagnol peut recon­quérir la place de N°1 mondial au Masters de Turin en rempor­tant ses trois matchs de groupe, et débute son tournoi ce dimanche 9 novembre face à Alex De Minaur. Alcaraz sait que l’Australien est à l’aise sur dur indoor, alors il ne laisse rien au hasard, et règle les derniers détails de son jeu à l’en­traî­ne­ment, juste avant la rencontre.

Carlitos est visi­ble­ment bien prêt à en découdre, et motiver à faire vibrer le public turinois !

Carlos Alcaraz 🇪🇸 is warming up ahead of his match against Alex de Minaur 🇦🇺 at 2:00pm today.



Pour rappel, son groupe est constitué de Taylor Fritz, Alex De Minaur, et donc Lorenzo Musetti, qui profite du forfait de Novak Djokovic.