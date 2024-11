Consultant pour Eurosport, Alex Corretja a évalué les chances de Carlitos au Masters de Turin. Pour lui, l’Espagnol est très bien placé car plusieurs critères jouent en sa faveur, notam­ment une certaine frai­cheur physique et mentale.

« Alcaraz va arriver à un moment idéal. Il a remporté quelques tour­nois sur des courts rapides, notam­ment en battant Sinner en finale, ce qui vous donne une confiance supplé­men­taire. A Paris‐Bercy, la piste était un peu trop rapide pour lui. Au Masters, tout reste très ouvert mais tout le monde arrive très saturé menta­le­ment. Carlos a appris du passé, et c’est vrai qu’il arrive un peu plus frais physi­que­ment et menta­le­ment que la saison dernière et que ses adver­saires. Je lui fais confiance, c’est un joueur de grands événe­ments et le Masters en est un. »